Gran Canaria mantiene cerrada seis carreteras por el paso de la borrasca 'Claudia'

Carretera de Gran Canaria con ramas caídas - CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria mantiene cerrada seis carreteras de la isla debido al paso de la borrasca 'Claudia', ya que algunas de ellas se han visto afectadas por desprendimientos.

En concreto, y según ha informado la Consejería insular de Obras Públicas, se encuentran cerradas al tráfico la carretera GC-607 en el acceso a El Chorrillo, por desprendimientos en la zona.

También permanecen cerradas la GC-204 en el acceso a Tasartico, la GC-60, entre el kilómetro 25+500 y 25+300, así como en el desvío por la GC-603, en el acceso al hotel Las Tirajanas.

En cuanto a la GC-200 se encuentra cerrada en el acceso al Andén Verde, entre el kilómetro 27+100 y 21+500; el acceso a Tirma entre el kilómetro 15+100 y 19+750; y en Faneque entre el kilómetro 8+700 y 11+700.

Además está cerrada al tráfico la carretera GC-210 entre Artenara y Tejeda, del kilómetro 1 al 5; y la GC-605 de Ayacata a Pie de la Cuesta.