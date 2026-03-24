Gran Canaria registra desbordamientos de cauces y cierre de carreteras tras la lluvia caída durante la madrugada

Imagen de un desprendimiento bajo un viario en Gran Canaria por la borrasca 'Therese' - CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La isla de Gran Canaria, ante el incremento de las lluvias caídas durante la madrugada de este martes y las primeras horas del día debido al paso de la borrasca 'Therese', ha registrado afecciones en zonas como Fataga y el caserío de Arteara, en el sur de la isla.

En concreto, se han producido desbordamientos de cauces y afecciones en carreteras que han obligado al cierre de accesos en ambos sentidos y al confinamiento de las citadas zonas, según ha informado la institución insular.

En el sur de la isla, se informa del cierre del enlace de Tarajalillo en la GC-1, en el kilómetro 37, cerca de Bahía Feliz, así como un tramo de la GC-60, entre San Fernando y Tejeda, para aliviar la presa de Fataga.

Además se ha cerrado la rotonda ubicada bajo la GC-1 (GC-100), en la salida 23 dirección a Arinaga-Cruce de Arinaga por inundaciones.

Asimismo se están produciendo incidencias por las lluvias intensas en los municipios de Telde, Las Palmas de Gran Canaria y Arucas. En este sentido, en la capital grancanaria está cerrado el acceso desde la GC-1 a Bravo Murillo por la caída de una palmera; mientras que se están produciendo retenciones en la GC-2, a la altura de Tinoca, por la presencia de piedras y balsas de agua.

Gran Canaria se mantiene este martes en aviso naranja, activado por la Agencia Estatal de Meteorología, lo que implica extremar la precaución, ya que indican desde el cabildo que los "fenómenos convectivos pueden descargar con intensidad en cualquier momento y lugar, complicando la situación y aumentando" el riesgo.

Por ello, se recomienda evitar desplazamientos durante la mañana, así como extremar la precaución en carretera y mantenerse informado por canales oficiales, subrayando que la prudencia y la paciencia "son clave en estos momentos".