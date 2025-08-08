Grave una mujer al sufrir una parada cardíaca cuando se bañaba en la Playa de San Agustín (Canarias)

Imagen de archivo de socorristas en Piélagos. - AYUNTAMIENTO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 60 años permanece en estado grave después de sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras se bañaba en la Playa de San Agustín, en Las Palmas de Gran Canaria.

Los hechos han ocurrido sobre las 18.31 de la tarde, después de que los servicios de emergencias recibieran una alerta en la que se informaba de que unos socorristas habían sacado del agua a una bañista, según ha informado el 112 canario.

Los socorristas comenzaron con las maniobras de reanimación cardiopulmonar, a los que dieron continuidad el personal sanitario del desplazado, que consiguió revertir la parada cardiorrespiratoria.

Tras estabilizarla, la víctima fue evacuada en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

La Policía Local se ha hecho cargo de la instrucción de las diligencias.