El Grupo Social ONCE alcanza los 2.817 trabajadores en Canarias en 2017

Publicado 08/08/2018 14:28:55 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Social ONCE ha alcanzado los 2.817 trabajadores en Canarias en 2017, mientras que en el conjunto nacional se situó en 70.625 empleados cuando se cumplen los 80 años desde el nacimiento de la ONCE, así se desprende del 'Informe de Valor Compartido 2017' del Grupo Social ONCE que realiza un recorrido por la actividad socioeconómica de la ONCE, Fundación ONCE y las empresas ILUNION.

Así, en Canarias se impulsó desde la ONCE, Fundación ONCE e ILUNION un total de 496 empleos en 2017. En este sentido, indican que la inserción laboral es posible gracias a la formación de personas con discapacidad para trabajos específicos y su ubicación en empresas e instituciones.

Al respecto, destacan que el pasado año se formaron y presentaron un total de 37.877 candidatos perfectamente capacitados a otras tantas ofertas laborales, de los que 1.402 fueron en el archipiélago.

En cuanto a las ventas de los diferentes productos de lotería de la ONCE, en el conjunto nacional estas alcanzaron los 1.992 millones de euros, lo que supuso un incremento del 3,9 por ciento, mientras que en Canarias el crecimiento de las ventas fue del 6,08 por ciento. En concreto, en el archipiélago hay 1.087 agentes vendedores.

Al respecto, puntualizan que de cada euro ingresado por un cupón vendido, el 52 por ciento se destina a premios, un 35,9 por ciento a salarios y gastos de gestión del juego y el 10,7 por ciento restante va directamente a inversión social específica destinada a personas ciegas o con otra discapacidad. En las islas, se ha podido atender a 3.544 personas ciegas, a las que este año se sumaron 67 nuevos afiliados.

Respecto a la inversión realizada por la Fundación ONCE se fijó en los 86,5 millones de euros que se distribuye transversalmente en todas las comunidades autónomas y en todas las provincias de España gracias al impulso de 1.771 proyectos tramitados a través de 787 asociaciones y organizaciones de la discapacidad, de las que 21 están en Canarias.

En lo que se refiere a las empresas ILUNION, pertenecientes al Grupo Social ONCE, tienen en Canarias 28 centros, que dan empleo a 1.579 trabajadores, y en el año 2017 se realizó una inversión de 3,61 millones de euros.