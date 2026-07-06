Los grupos del cuatripartito apuntalan la ley de ciencia como "motor" del progreso de Canarias

Representantes de ASG, PP, CC y AHI en el Parlamento de Canarias para presentar las enmiendas a la ley de ciencia - CC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios Nacionalista Canario (CC), Popular (PP), Agrupación Socialista Gomera (ASG) y Mixto (AHI) han presentado este lunes las principales enmiendas incorporadas al proyecto de Ley Canaria de la Ciencia, una norma que aspira a situar el conocimiento, la investigación y la innovación como "motor" para el desarrollo económico, social y territorial del archipiélago.

Durante una rueda de prensa conjunta, los cuatro grupos destacaron que las modificaciones introducidas responden a un trabajo realizado desde el consenso y el diálogo con el objetivo de dotar a Canarias de una ley "ambiciosa, moderna, desburocratizada, territorialmente equilibrada y éticamente responsable".

En representación del Grupo Nacionalista, la diputada Cristina Calero afirmó que la futura ley "sitúa el conocimiento como motor de nuestra soberanía, nuestro progreso y nuestra libertad", al tiempo que adapta el sistema científico a las necesidades reales de Canarias y al potencial de las ocho islas.

Uno de los principales avances del proyecto de ley, que recoge 29 enmiendas transaccionales, es el reconocimiento de la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como núcleo estructural del Sistema Canario de Ciencia, Tecnología e Innovación.

La norma las reconoce como Agentes Singulares de Generación de Conocimiento, y refuerza su papel en la investigación básica y aplicada, así como en la formación de personal investigador a través de las escuelas de doctorado.

Además, contempla la creación de las futuras 'Antenas Universitarias', concebidas para acercar la investigación y la formación a todas las islas y favorecer la cohesión territorial del sistema científico.

EL TALENTO INVESTIGADOR, PRIORIDAD DE LA LEY

Los grupos parlamentarios subrayaron que la gestión del talento constituye uno de los ejes fundamentales del nuevo texto legislativo, con medidas dirigidas a atraer, retener y facilitar el retorno de investigadores canarios.

Entre ellas destaca la creación del 'Pasaporte Científico Canario', una ventanilla única digital que recogerá la trayectoria académica e investigadora del personal científico para simplificar trámites administrativos y reducir la burocracia.

"Queremos que los investigadores dediquen su tiempo a investigar y no a gestionar documentación que ya obra en poder de la Administración", señaló Cristina Calero.

La futura ley incorpora una decidida apuesta por una inteligencia artificial ética, fiable y centrada en las personas, alineada con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial.

En este sentido, el texto establece principios como la supervisión humana, la transparencia, la auditabilidad y la evaluación previa de riesgos antes de implantar sistemas de IA, especialmente cuando sean utilizados por las administraciones públicas.

MÁS FINANCIACIÓN PARA INVESTIGAR Y MAYOR COHESIÓN TERRITORIAL

Entre las mejoras incorporadas también figura la posibilidad de que las universidades públicas puedan utilizar sus remanentes de tesorería para financiar infraestructuras científicas, equipamiento o programas propios de investigación e innovación, siempre que no generen deuda estructural.

Asimismo, la ley reconoce las estructuras de excelencia investigadora "para orientar mejor las convocatorias competitivas", impulsa los doctorados industriales para estrechar la colaboración entre universidad y empresa e incorpora a la FECAI, la FECAM y la Red Canaria de Reservas de la Biosfera al Consejo Canario Asesor de Ciencia, con el fin de reforzar la dimensión territorial del sistema.

Además, contempla medidas para mitigar los sobrecostes derivados de la insularidad y la fragmentación territorial, facilitando la actividad investigadora en todas las islas.

UNA LEY PARA EL FUTURO DE CANARIAS

Los grupos parlamentarios coincidieron en que la futura Ley Canaria de la Ciencia permitirá consolidar un modelo científico propio, competitivo y conectado con las necesidades del Archipiélago.

Para Cristina Calero, la norma "garantiza que Canarias pueda competir globalmente desde el talento, la innovación y la ética, fortaleciendo nuestras universidades, impulsando la investigación y protegiendo la ciencia como un bien común al servicio del desarrollo de las ocho islas".

Los grupos que apoyan al Gobierno defienden que "esta ley también permitirá reforzar ámbitos estratégicos para Canarias como la sostenibilidad, el sector primario, la conservación del patrimonio, la identidad canaria y las nuevas tecnologías".

La norma está orientada a diversificar la economía y generar nuevas oportunidades para las próximas generaciones.

Según el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Jacob Qadri, "esta ley supone una apuesta decidida por el talento, la innovación y la colaboración entre las universidades, las empresas y las administraciones públicas".

En esa línea dijo que han trabajado "para que sea una norma útil, que elimine trabas, genere oportunidades y contribuya a que la ciencia se convierta en un verdadero motor de desarrollo y empleo de calidad para Canarias".

Por su parte, la presidenta del Grupo Parlamentario ASG, Melodie Mendoza, aseguró que esta ley tiene una importancia que "trasciende" el ámbito científico.

"Representa una apuesta por un modelo de desarrollo basado en el conocimiento, capaz de diversificar nuestra economía y generar empleo cualificado", explicó.

Además, comentó, "lo hace desde una desde una perspectiva plenamente adaptada a la realidad de nuestro archipiélago, reconociendo nuestras singularidades y favoreciendo un sistema científico más cohesionado territorialmente".

Para Raúl Acosta, portavoz parlamentario de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), "con la nueva Ley Canaria de la Ciencia, rompemos la barrera de la doble insularidad para garantizar que la innovación y la retención del talento no entiendan de fronteras ni de islas a distintas velocidades".

En su opinión, "esta norma es un compromiso firme con la cohesión territorial que otorga a las islas no capitalinas las herramientas de financiación y las infraestructuras necesarias para liderar su propia diversificación económica".