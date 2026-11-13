Guaguas Municipales modifica el recorrido de tres líneas ante el reiterado lanzamiento de piedras en la Calle Córdoba

Archivo - Guaguas Municipales de Las Palmas de Gran Canaria - CABILDO DE LA GOMERA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Guaguas Municipales ha modificado este viernes el recorrido de las líneas 9, 12 y L1 por motivos de seguridad ante el reiterado lanzamiento de piedras contra los vehículos a su paso por la Calle Córdoba, por lo que ahora utilizarán la calle Alicante como itinerario alternativo.

Así lo ha anunciado la empresa municipal de Las Palmas de Gran Canaria en un comunicado en el que ha añadido que se trata de una decisión temporal para preservar la seguridad de viajeros y personal de conducción tras diez episodios de este tipo en la última semana.

Al respecto, la compañía ha explicado su más enérgica condena e indignación ante estos hechos, absolutamente intolerables, que ponen en grave riesgo la integridad física de los profesionales y clientes del transporte público, además de inutilizar sus unidades --cinco de ellas tienen lunas rotas--.

Guaguas Municipales han entendido que el lanzamiento de piedras contra vehículos en circulación constituye una conducta especialmente peligrosa que no puede quedar impune.

Además, ha lamentado las molestias que esta modificación pueda ocasionar a los vecinos y viajeros habituales del transporte público y agradece su comprensión ante una medida que responde exclusivamente a la necesidad de proteger a las personas.

Finalmente, la empresa municipal de transporte empleará todos los medios legales a su alcance para que estos hechos se esclarezcan y sus responsables respondan ante la Justicia. Para ello, cuenta con la colaboración y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluida la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.