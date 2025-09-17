Guaguas Municipales y SGAE llevan la música de los artistas canarios a los vehículos mediante códigos QR

Quevedo, Rosana, Pedro Guerra y un centenar de artistas isleños amenizan los viajes en Guaguas Municipales a través del proyecto Canarias Suena Mediante diferentes códigos QR - CEDIDO POR GUAGUAS MUNICIPALES

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Guaguas Municipales y la Fundación SGAE han impulsado una iniciativa por la que llevará la lista de reproducción de Spotify 'Canarias Suena', que cuenta con un centenar de canciones de artistas y grupos canarios, al interior de los vehículos mediante códigos QR que los pasajeros pueden escanear.

En este sentido, el proyecto fue presentado por el concejal de Movilidad y presidente de Guaguas Municipales, José Eduardo Ramírez, y el delegado territorial de SGAE en Canarias, José Lucas Chávez, acompañados por la banda Kimera, como representante de los autores locales que participan en el proyecto, que ha ofrecido una actuación en directo.

Ramírez señaló que "este proyecto es una oportunidad inmejorable para enriquecer la experiencia de los clientes de Guaguas Municipales con contenido cultural".

También ha señalado que el transporte público colectivo, como sucede con otras manifestaciones artísticas, "sirve para fomentar la visibilidad de los autores y autoras canarios, vinculando su música a paisajes o experiencias locales".

Por su parte, el delegado territorial de la Fundación SGAE ha expuesto que "la música hecha en Canarias, aunque rica y diversa, a menudo enfrenta dificultades para alcanzar una audiencia amplia".

"Esta iniciativa busca vincular la cultura musical canaria con el día a día de los viajeros de las guaguas mediante una experiencia sonora interactiva", aseveró.

CÓDIGOS QR A BORDO

A través de diferentes códigos QR, disponibles a bordo de las líneas de la compañía municipal, los viajeros podrán acceder a una de las diez listas que conforman el repertorio de Canarias Suena.

Cada una de las listas evoca un momento en las Islas, sus lugares, tradiciones y cultura, aproximando la riqueza musical del Archipiélago y sus creadores y creadoras, en un entorno que promueve la escucha responsable e interactiva en espacios públicos a través del uso de cascos.

Por su parte, la periodista Nora Navarro ha sido la encarga de seleccionar el centenar de canciones que conforman Canarias Suena. Composiciones de Quevedo, Rosana, Pedro Guerra, Valeria Castro, Ptazeta, Solo Astra, Said Muti, Raquel del Rosario, Highkili, Maikel de la Calle, Cristina Ramos, Efecto Pasillo, Mel Ömana, Los Vinagres, Bejo, Olga Cerpa y Mestisay, Cruz Cafuné, Los Canarios, Caco Senante o Don Patricio, entre muchos otros, integran su repertorio.