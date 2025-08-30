El helicóptero del GES rescata a una senderista herida en la zona de Anaga (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero del GES ha rescatado en la tarde de este sábado a una senderista herida de 24 años que sufrió una caída en el camino que va de Afur a Taborno, en la zona de Anaga (Tenerife), según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Tras recibirse el aviso, el personal de Bomberos de Tenerife presente en la sala operativa del 112 valoró la ubicación de la afectada, que presentó un traumatismo en extremidad inferior de carácter moderado, para efectuar su rescate, el cual finalmente se decidió realizar por vía aérea.

Hasta el lugar acudió entonces el recurso aéreo, cuyo personal izó a la mujer y la llevó hasta el muelle de Santa Cruz de Tenerife, donde esperaba una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que se hizo cargo de su asistencia y traslado al Hospital Universitario de Canarias.