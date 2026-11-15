Herida una mujer al ser atropellada en la TF-1, a la altura de Adeje (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida este domingo tras sufrir un atropello en la TF-1, a la altura de Adeje, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 07:55 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectada, de 69 años, que presentó lesiones de carácter moderado y fue trasladada al Hospital Universitario Hospitén Sur.