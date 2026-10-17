Herida una mujer tras sufrir una caída en una playa de Arona, en la isla de Tenerife

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de unos 60 años de edad, ha resultado herida este sábado tras sufrir una caída en la playa de Las Vistas, en el municipio de Arona, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 13:44 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a la afectada, que presentó un traumatismo de pronóstico moderado y fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.