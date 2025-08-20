Herida tras precipitarse desde una altura de siete metros en San Miguel de Abona (Tenerife)

Archivo - Dos heridos tras la colisión de dos turismos en la TF-373, en el municipio de El Tanque (Tenerife) - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 43 años y de nacionalidad extranjera, ha resultado herida en la noche de este martes de carácter moderado tras precipitarse desde una altura de siete metros en la calle San Miguel, en San Miguel de Abona, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 23:37 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los bomberos del Consorcio de Tenerife procedieron al rescate de la afectada, así como de un hombre que intentó socorrerla, al estar en una zona de difícil acceso.

El personal del Servicio de Urgencias Canario, junto a un médico y un enfermero del PAC San Isidro, asistieron a la herida y, tras estabilizarla, fue evacuada en ambulancia hasta Hospiten Sur.

El hombre, de 44 años, presentó heridas de carácter leve.

Por su parte, la Guardia Civil instruyó diligencias y la Policía Local colaboró con el resto de recursos desplazados al lugar.