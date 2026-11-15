Herida tras sufrir una caída mientras circulaba en patinete por Tías, en Lanzarote

Archivo - Cecoes 112
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Europa Press Canarias
Publicado: domingo, 15 noviembre 2026 9:59
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ARRECIFE (LANZAROTE), 15 (EUROPA PRESS)

Un mujer ha resultado herida este sábado tras sufrir una caída cuando circulaba en patinete por la avenida Las Playas, en el municipio de Tías, en Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 17:37 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a la afectada, que presentó policontusiones de carácter moderado y fue trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.

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