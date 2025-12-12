Heridas dos personas tras el choque de un vehículo contra una columna del antiguo Estadio Insular (Gran Canaria)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - CEDIDO POR 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer y un hombre resultaron heridos de diferente consideración sobre las 03.30 horas de este viernes tras el choque de su vehículo contra una columna del antiguo Estadio Insular, a la altura de la Calle General Mas de Gaminde de Las Palmas de Gran Canaria.

Así lo ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, que agrega que hasta el lugar acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC), que asistió a los afectados de diferentes traumatismos, por lo que fueron en ambulancia al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín la mujer y al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria el hombre para valoración.

Por su parte, agentes de la Policía Local capitalina se hicieron cargo de regular el tráfico en la zona y de realizar el atestado correspondiente.