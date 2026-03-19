Herido grave un hombre de 30 años tras colisionar un vehículo contra un muro en La Laguna (Tenerife)

Cecoes 112 - CECOES 112

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 30 años, ha resultado herido de gravedad este miércoles tras colisionar un vehículo contra un muro en el camino de las Mercedes, en La Laguna (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 21:52 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario asistió y estabilizó al hombre afectado, que presentó un politraumatismo de carácter grave, y fue trasladado en ambulancia al Hospital Nuestra Señora de Candelaria.

Por su parte, La Policía Local instruyó el atestado.