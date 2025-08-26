Herido grave un hombre al caerle encima parte del palé con barriles de cerveza que transportaba en Gran Canaria

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 40 años resultó herido grave después de que le cayera encima parte del palé con barriles de cerveza que transportaba en la Avenida de Gran Canaria, dentro del municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al varón de un traumatismo en miembro inferior de carácter grave, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada a Hospiten Roca.

Mientras, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana colaboraron con los recursos desplazados y agentes de la Policía Local realizaron las diligencias correspondientes.