Herido grave un motorista al colisionar con un árbol en Santa María de Guía (Gran Canaria)

112 Canarias - 112 CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 51 años ha resultado herido de gravedad este jueves tras sufrir una colisión contra un árbol en el municipio de Santa María de Guía, en Gran Canaria.

A las 16.30 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias ha recibido una alerta sobre la salida de vía y posterior choque de un motorista en la carretera GC-70, kilómetro 2.

Hasta el lugar se han desplazado dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario --una medicalizada y otra se soporte vital básico--, que han atendido y trasladado al hombre al Hospital Universitario Doctor Negrín con diversos traumatismos de pronóstico grave.

La Guardia Civil, por su parte, ha instruido las correspondientes diligencias.