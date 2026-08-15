Herido de gravedad un motorista de 48 años al sufrir una colisión con un turismo en Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 48 años, ha resultado herido de carácter grave este viernes tras sufrir una colisión con un turismo en la avenida Federico García Lorca, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 17.22 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario asistió al afectado, que presentó diversos traumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.