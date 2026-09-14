Herido un hombre al ser atropellado en La Orotava (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido este lunes con un traumatismo craneal de carácter moderado al ser atropellado en La Orotava.

Los hechos han sucedido a las 08.49 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba del atropello de un hombre por parte de un coche en la Calle Sor Ángela de la Cruz.

El hombre fue trasladado en ambulancia a Hospiten Bellevue mientras que la Policía Local reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.