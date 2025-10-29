Un herido moderado en la colisión entre dos turismos en la TF-5, a su paso por La Laguna (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 43 años, ha resultado herido de carácter moderado al colisionar dos turismos en la autopista TF-5, a la altura de la salida 8A en dirección Santa Cruz de Tenerife, en el municipio de La Laguna, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este martes y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Servicio de Carreteras, que aseguró la vía circulatoria, mientras que agentes de la Guardia Civil instruyeron el atestado correspondiente.