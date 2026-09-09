Un herido moderado al colisionar dos turismos en Arrecife (Lanzarote)

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ARRECIFE (LANZAROTE), 9 (EUROPA PRESS)

Un hombre, de 24 años, ha resultado herido de carácter moderado al colisionar dos turismos en Arrecife, en la isla de Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido sobre las 08.12 horas de este miércoles, en la Avenida Hermanos Álvarez Quintero del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba una cervicalgia de carácter moderado, por lo que fue trasladado al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Por su parte, efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote aseguraron los vehículos, habiendo quedado volcado uno de ellos de forma lateral a consecuencia de la colisión.

Asimismo agentes de la Policía Local se encargaron de instruir el correspondiente atestado.