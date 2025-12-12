Herido moderado un conductor tras el vuelco de su vehículo en Santa María de Guía (Gran Canaria)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 48 años resultó herido moderado sobre las 06.40 horas de este viernes tras el vuelco de su vehículo en la vía GC-291, dentro del municipio de Santa María de Guía (Gran Canaria), según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

En este sentido, bomberos del Consorcio aseguraron el vehículo accidentado, que había quedado volcado de forma lateral en una finca, y liberaron a su ocupante del interior del habitáculo.

Por su parte, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al varón, que sufrió policontusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Por su parte, la Guardia Civil reguló el tráfico en la zona y realizó el atestado correspondiente.