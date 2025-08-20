Herido tras producirse una colisión entre dos turismos en una calle de Granadilla de Abona (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 38 años, ha resultado herido este miércoles tras producirse una colisión entre dos vehículos en la calle Charcay, en el municipio de Granadilla de Abona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 00:25 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

A llegar, el personal del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que fue trasladado a Hospiten Sur con diversos traumatismos de carácter moderado.

La Policía Local realizó el atestado correspondiente.