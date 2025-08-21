Herido tras sufrir un accidente con un quad en una vía del municipio de Breña Alta (La Palma)

SANTA CRUZ DE LA PALMA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 23 años, ha resultado herido en la noche de este miércoles tras un accidente con un quad en el camino La Capellanía, en el municipio de Breña Alta (La Palma), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 23:58 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó varios traumatismos de carácter moderado, y, finalmente, fue trasladado al Hospital General de La Palma.

Por su parte, la Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes.