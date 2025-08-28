Heridos graves dos conductores tras chocar frontalmente en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer resultaron heridos graves sobre las 10.10 horas de este jueves tras el choque frontal de los vehículos que conducían en la vía GC-500, a la altura del aeródromo y dentro del municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana procedieron a liberar a los dos conductores del interior de los coches ante la imposibilidad de salir por sus propios medios.

Mientras, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a los heridos, entre ellos una mujer de 43 años que sufrió varios traumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladada en estado crítico en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Además, un hombre de 53 años también presentó varios traumatismos de carácter grave, siendo trasladado en estado crítico en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Por su parte, la Guardia Civil cerró la vía al tráfico para facilitar el aterrizaje y despegue del helicóptero, colaboró con los recursos desplazados y realizó el atestado correspondiente.

Finalmente, el personal del servicio de mantenimiento de carreteras limpió la vía.