Un hombre en estado crítico al volcar con su turismo y sufrir una parada cardiorrespiratoria en Tenerife

Ambulancia y helicóptero del SUC, junto a bomberos de Tenerife, durante la intervención del accidente - 112 CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un conductor se encuentra en estado crítico al volcar su turismo y sufrir una parada cardiorrespiratoria en la TF-436, en Buenavista del Norte (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este domingo en dicho lugar, hasta donde se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que al llegar comprobó que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que le practicaron maniobras de reanimación básicas y avanzadas hasta revertir la situación.

Una vez estabilizado, fue trasladado en helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Universitario de Canarias. En el lugar del accidente también se personaron bomberos de Tenerife y agentes de la Guardia Civil.