Un hombre fallece al volcar su turismo en la vía LZ-2, a su paso por Tías (Lanzarote)

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ARRECIFE (LANZAROTE), 22 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha fallecido tras volcar su turismo en la vía LZ-2, a su paso por Tías, en la isla de Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido sobre las 22.16 horas en la citada vía, donde tras volcar el turismo, el ocupante salió despedido del interior del habitáculo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Protección Civil que extinguieron un conato de incendio declarado en el vehículo y comprobaron que el conductor se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que comenzaron a practicar maniobras de reanimación.

Asimismo personal del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de incendios de la isla de Lanzarote intervinieron en la atención prestada al afectado y colaboraron con el resto de los recursos de emergencias; mientras que efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) solo pudieron confirmar a su llegada la muerte del hombre.

En la zona también se personaron agentes de la Guardia Civil, que realizaron el atestado correspondiente.