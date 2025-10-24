El Hospital La Candelaria reúne a expertos nacionales e internacionales para abordar los avances en cirugía digestiva - HOSPITAL LA CANDELARIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha reunido en La Laguna (Tenerife) a alrededor de un centenar especialistas nacionales e internacionales con motivo del XXIV Congreso de la Sociedad Canaria de Cirugía, un encuentro que busca analizar los últimos avances científicos, tecnológicos y quirúrgicos de la cirugía digestiva.

Durante la inauguración, la directora general de Programas Asistenciales, María Antonia Pérez, ha destacado la importancia de anticiparse a los desafíos "críticos" de la especialidad: "Se trata de potenciar la capacidad de percibir, comprender y anticipar el entorno y las condiciones que lo rodean para tomar decisiones informadas y actuar de manera efectiva en una situación específica".

Por su parte, el director médico del complejo hospitalario, Carlos Quesada, ha destacado la importancia de conocer los cambios dentro del sector, teniendo en cuenta los nuevos retos de la medicina y señaló que "si algo se mantiene constante es el espíritu de colaboración, la pasión por aprender y la búsqueda de la excelencia".

UNIDAD DE CIRUGÍA COLORRECTAL

El congreso comenzó abordando el diagnóstico y tratamiento de la incontinencia fecal, incluyendo nuevas alternativas terapéuticas y estrategias de prevención. En este contexto, se puso en valor la puesta en marcha de la unidad de Cirugía Colorrectal del Hospital La Candelaria, creada hace tres años y que atiende una media anual de 3.000 pacientes con alteraciones funcionales y distintas patologías, como cáncer de colon y recto, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad diverticular compleja o cirugía robótica, entre otros.

Detalla el complejo hospitalario que esta unidad se caracteriza por su enfoque multiprofesional. De este modo, integra cirujanos, personal de enfermería especializado, fisioterapeutas y otros profesionales de rehabilitación, lo que permite ofrecer un abordaje integral y personalizado, centrado en la persona, buscando mejorar los resultados clínicos y la calidad de vida de los pacientes.

PROGRAMA DEL CONGRESO

El programa científico del Congreso, celebrado los días 16 y 17 de octubre, también incluyó el manejo del paciente politraumatizado, con especial atención al uso del dispositivo REBOA y la aplicación de protocolos de actuación en diferentes niveles asistenciales.

Asimismo, se abordaron aspectos fundamentales de la práctica quirúrgica, como las habilidades no técnicas, la formación de nuevas generaciones de cirujanos, la conciliación laboral y la gestión de casos complejos en cirugía de urgencias y oncología digestiva.

Además, se desarrollaron ponencias magistrales, mesas redondas, talleres prácticos y comunicaciones científicas, consolidando el congreso como un espacio de intercambio de conocimiento y buenas prácticas, que impulsa la innovación y la excelencia en la cirugía.