El Hospital del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife registra 422 atenciones, el 43% por consumo de alcohol

Hospital del Carnaval - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ha registrado un total de 422 atenciones en su primer tramo, un 43% de los casos debido al consumo excesivo de alcohol.

El Ayuntamiento detalla en una nota que 349 de los asistidos son adultos y en comparación con el pasado Carnaval se trata de porcentajes muy similares, aunque hasta el momento se han atendido siete casos menos que en 2025 a estas alturas de la fiesta en la calle.

Igualmente, respecto a la distribución género se ha asistido a 236 hombres y 186 mujeres.

Las cifras de este año se concretan por sintomatologías en que, del total, un 24,4% de las lesiones se han producido por caídas y traumatismos, siendo este parámetro uno de los que más sube respecto al año anterior, pasando de 84 casos a 103 en el presente Carnaval.

Sin embargo, las intoxicaciones etílicas han descendido levemente, con los 182 casos actuales.

Del mismo modo bajan las intoxicaciones por consumo de sustancias estupefacientes, hasta 16 casos, y ascienden las enfermedades comunes, no achacables al desarrollo del Carnaval, registrando 90 casos.

En el apartado de agresiones se han constatado 27 lesionados hasta el momento.

Tras este primer tramo carnavalero ha sido necesario trasladar a 51 personas a centros sanitarios u hospitalarios para la realización de pruebas diagnósticas o tratamientos especializados.

En materia policial, la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha tramitado un total de 118 actas administrativas: el 75% por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes; 14 por incumplimientos de las ordenanzas municipales; cinco por llevar armas prohibidas; siete por participación en reyertas; una por incumplimiento de horarios de actividades; otra por alteración del orden público y una por insultos a los agentes.

Además, un hombre resultó detenido por un delito contra la salud pública y se le intervinieron diversas drogas dispuestas para su venta.

63 MENORES

En el dispositivo preventivo y sanitario también hay un recurso para los más jóvenes gestionado por Cruz Roja Española, que trabaja en coordinación con la unidad de la Policía Local adscrita a la Fiscalía del Menor.

En este grupo policial se ha intervenido con 63 menores de edad.

En el Puesto de Atención Avanzada (PAA) ubicado en la plaza de España, que gestiona la agrupación de voluntariado de Protección Civil santacrucera, se asistió y ayudó a 153 personas, contándose con el apoyo de la agrupación de Protección Civil de Güímar.

Asimismo, los dos dispositivos del 'Punto Violeta' han realizado un total de 46 asesoramientos informativos, intervenciones por cuatro casos de violencia machistas y dos acompañamientos.

El personal del Punto Arcoíris, especializado en asesorar sobre posibles situaciones de LGBTIAfobia, atendió 455 casos de asesoramiento en materia sexual y 29 acciones informativas sobre el propio funcionamiento de este recurso.

Durante todo el fin de semana trabajaron efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, del Consorcio de Bomberos de Tenerife, de la agrupación de voluntariado de Protección Civil santacrucera, apoyados por la agrupación de Güímar y el personal sanitario de Cruz Roja Española, todos ellos coordinados desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en el Hospital del Carnaval en la plaza General Gutiérrez Mellado de la capital tinerfeña.