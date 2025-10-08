El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín interviene 32 cáncer de esófago mediante cirugía robótica - CEDIDO POR CONSEJERÍA DE SANIDAD DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Cirugía Esofagogástrica, Endocrinometabólica y de Obesidad del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín ha intervenido 32 cáncer de esófago mediante cirugía robótica.

Este tratamiento quirúrgico ha demostrado un alto nivel de excelencia en los resultados obtenidos, ya que desde diciembre de 2020 hasta septiembre de 2025, la citada Unidad ha intervenido a 155 pacientes utilizando el robot quirúrgico Da Vinci.

Según informa la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en una nota de prensa, desde el punto de vista clínico y oncológico, esta técnica quirúrgica ha logrado elevados niveles de seguridad y satisfacción del paciente.

En esta Unidad de Cirugía Especializada, dirigida por la doctora Mª Asunción Acosta Mérida, se tratan diferentes tipos de patologías, predominantemente del tracto digestivo superior y de origen endocrino; siendo el cáncer de esófago una de las patologías que presenta mayor complejidad.

Por su parte, los grandes estudios científicos publicados en series tanto occidentales como de países orientales, con gran incidencia de cáncer de esófago, demuestran que el robot permite hacer una cirugía más precisa y extensa, con extracción de mayor número de ganglios linfáticos, mejorando la capacidad de estadificación del tumor.

Otras intervenciones robóticas realizadas por la Unidad de Cirugía Esofagogástrica, Endocrinometabólica y Obesidad del Hospital Doctor Negrín incluyen diferentes tumores y patología esofágica benigna, tumores gástricos (más de 30) o cirugía de la obesidad (más de 40 casos robóticos), entre otras.

En todos estos pacientes, se han podido constatar las ventajas que aporta el robot en la intervención, pudiendo aplicar esta tecnología avanzada en casos de gran dificultad técnica para ayudar en su resolución.

Finalmente, Sanidad ha indicado que la posibilidad de ofrecer a los pacientes los mejores medios actuales para abordar la cirugía contribuye a elevar los niveles de calidad de su atención.