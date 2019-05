Hospitalizan por un problema de salud al candidato del PP a la Alcaldía de Santa Cruz, Guillermo Díaz Guerra

Publicado 09/05/2019 18:13:42 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife por el Partido Popular (PP), Guillermo Díaz Guerra, evoluciona favorablemente después de sufrir una complicación médica durante la tarde del miércoles, motivo por el que ha sido hospitalizado.

Díaz Guerra se incorporará en unos días a la campaña electoral tras mantener, por prescripción médica, reposo absoluto obligatorio, señala en un comunicado su equipo de campaña, que incide en que la causa de la indisposición se debe a no guardar reposo tras una operación y el "ajetreo" de la campaña electoral.

"Estoy en perfecto estado. Esto es lo que pasa cuando no respetas los descansos. Me encuentro bien y con ganas de continuar trabajando por y para Santa Cruz. En breve volveré a dar guerra. Esta experiencia me ayuda a valorar aún más el equipo humano que tengo a mi lado. Es un orgullo contar con ellos", señala el candidato popular.