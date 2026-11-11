La huelga en Canarias comienza con piquetes en Mercalaspalmas, puertos de varias islas y estaciones de guaguas

Piquete informativo en Mercalaspalmas - CEDIDO POR CCOO CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga general por la vivienda y los salarios dignos convocada este miércoles ha comenzado en Canarias con piquetes informativos y movilizaciones durante el turno de noche en aquellos sectores con mayor presencial sindical, como en Mercalaspalmas; puertos de las islas de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote; y estaciones de guaguas.

Así lo ha informado CCOO Canarias, que añade que la tónica general de las protestas están transcurriendo con normalidad, aunque se han registrado algunos incidentes relacionados con cargas policiales que el sindicato lamenta.

De igual modo, ha resaltado que se han producido "importantes" paros en centros de trabajo y sectores estratégicos a lo largo del archipiélago.

La organización sindical ha valorado muy positivamente el seguimiento registrado en los primeros turnos, especialmente en los sectores productivos con mayor presencia sindical, donde se están produciendo interrupciones de la actividad.

También ha indicado que la jornada está contando también con participación de jóvenes con una "amplia respuesta" en universidades y entre el estudiantado.

Para CCOO Canarias, el respaldo de "miles" de trabajadores, jóvenes y estudiantes demuestra que la sociedad "no está dispuesta a resignarse a un modelo en el que tener empleo no garantiza llegar a fin de mes, acceder a una vivienda digna ni construir un futuro con garantías".

Finalmente, el sindicato ha considerado que el desarrollo de esta huelga confirma la necesidad de un cambio en las prioridades económicas y sociales, puesto que los beneficios empresariales "no pueden seguir creciendo mientras las familias trabajadoras ven cómo se deterioran sus condiciones de vida".