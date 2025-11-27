El HUNSC emplea un nuevo dispositivo poco invasivo para el tratamiento de aneurismas intracraneales - HOSPITAL DE LA CANDELARIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Radiología Intervencionista del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria ha incorporado un nuevo dispositivo instrasacular de doble malla para el tratamiento de aneurismas intracraneales.

Este implante, diseñado para ser introducido mediante técnicas endovasculares, proporciona mayor resistencia estructural y una punta distal atraumática, lo que contribuiría a reducir el riesgo de rotura durante el procedimiento y a minimizar el daño sobre los tejidos circundantes, según ha informado el centro hospitalario en una nota.

Asimismo, su empleo supone una alternativa dentro del abordaje endovascular de los aneurismas, especialmente en aquellos casos con morfologías complejas o localizaciones que dificultan otras técnicas convencionales.

La aneurisma es una dilatación anormal en una arteria, debido a una zona más débil en su pared, siendo la más común en la aorta torácica y abdominal, o en las arterias del cerebro, y cuyo tratamiento debe ser rápido, puesto que cuanto mayor es su tamaño mayor riesgo de rotura posee, lo que puede derivar en una hemorragia grave.

SOBRE EL SERVICIO

El Servicio de Radiología Intervencionista cuenta con seis profesionales y realiza este tipo de procedimientos desde 2014, con una media de 25 intervenciones al año y alrededor de 250 desde su puesta en marcha. El nuevo dispositivo se suma a las tecnologías ya disponibles en el complejo hospitalario, como los dispositivos derivadores de flujo (flow diverters) y los coils, utilizados para ocluir selectivamente los aneurismas.

También dispone de la técnica del clipaje neuroquirúrgico, que consiste en colocar un diminuto clip de metal en el cuello de la dilatación anormal del vaso sanguíneo, ampliando las opciones para el tratamiento de la mayoría de los aneurismas cerebrales.

El servicio fue acreditado en 2019 para la formación específica de profesionales de Radiodiagnóstico en este campo, lo que lo convirtió en el primer centro de Canarias que obtuvo esta certificación.

TÉCNICAS POCO INVASIVAS

En la actualidad, detalla el Hospital, la radiología vascular e intervencionista aborda, tanto de manera diagnóstica como terapéutica, diferentes patologías que abarcan desde el sistema nervioso central, circulatorio o músculo-esquelético hasta el tratamiento de lesiones en abdomen, tórax y la zona urogenital, entre otras.

Para ello utiliza técnicas mínimamente invasivas guiadas por imagen (rayos X, ecografías, resonancia magnética o TAC) para localizar y acceder a las lesiones a través de catéteres en los vasos sanguíneos u otras vías, para tratarlas in situ.