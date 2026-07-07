La IA permitiría a las pymes reducir hasta un 60% el tiempo en algunos procesos y un 35% los costes, según Cognitfy

El director de Gravitad y CEO de Cognitfy, Francisco Carballo, sentado en su despacho de Las Palmas de Gran Canaria. - CEDIDA POR COGNITFY. FOTO: QUIQUE CURBELO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Inteligencia Artificial (IA) permitiría a las pequeñas y medianas empresas (pymes) reducir hasta un 60 por ciento del tiempo en algunos procesos y un 35 por ciento de los costes, según cifras ofrecidas por la compañía tecnológica española Cognitfy, especializada en el desarrollo de expertos digitales y sistemas agénticos.

Así, la empresa detalla que la IA "empieza a convertirse de forma real en una palanca de ahorro y productividad para las pymes", especialmente en tareas administrativas, comerciales, documentales, operativas y de atención recurrente.

La empresa sitúa el mayor potencial de ahorro --con datos extraídos de pruebas internas, pilotos y experiencias con clientes reales realizadas durante los últimos 18 meses- en flujos de trabajo con alta carga manual, tareas repetitivas y uso intensivo de información, donde la comparación entre los procesos previos y su posterior automatización muestra una reducción significativa de tiempos, costes y carga operativa.

"Frente al uso aislado de herramientas de inteligencia artificial generativa, los sistemas agénticos permiten desplegar expertos digitales capaces de ejecutar tareas, interactuar con diferentes sistemas y coordinarse con profesionales humanos. Esta evolución permite aplicar la IA no solo como apoyo puntual, sino como una herramienta integrada en la operativa diaria de las empresas", han explicado a través de un comunicado.

Así, detallan que en la práctica diaria de las pymes estos sistemas pueden ayudar en tareas tan habituales como la atención al cliente, la preparación de presupuestos, la gestión de facturas, la clasificación de documentos, la actualización de bases de datos o el seguimiento comercial, "liberando tiempo de los equipos para funciones de mayor valor".

Cognitfy, fundada en 2025 dentro del ecosistema de Gravitad (grupo especializado en la creación y escalado de empresas tecnológicas), desarrolla "tecnología propia para crear, entrenar y desplegar agentes de inteligencia artificial orientados a resolver procesos empresariales concretos, a la vez que refuerza la seguridad del dato". En los primeros cinco meses de 2026, la empresa ha rubricado contratos por valor de casi 2 millones de euros.

La empresa cuenta con más de medio centenar de especialistas y ha anunciado que prevé triplicar su plantilla. Así, cuenta con un consejo asesor internacional vinculado a la inteligencia artificial, la inversión y la transformación digital y acaba de cerrar una ronda Serie A de 15 millones de dólares, que sitúa su valoración en 200 millones. La operación ha contado con la participación de Orionchain, con sede en Emiratos Árabes Unidos; Sinergy Alliance, de Estados Unidos; y una participación minoritaria del inversor español Jorge Martínez Arroyo, cofundador del fondo Enterprise Tech 34. Los fondos, según la propia compañía, se destinarán a acelerar su crecimiento comercial y su expansión en España, Europa y Latinoamérica.