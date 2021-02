El ICHH instalará este lunes un punto de donación temporal de sangre en Ingenio (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) pondrá en marcha a partir de este lunes una sala de extracción temporal en el municipio de Ingenio para facilitar la donación de sangre a la población de la comarca sureste de Gran Canaria.

Según informa la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, la Villa repite este año 2021 como sede provincial del Día Mundial del Donante de Sangre, con la aspiración de poder culminar las celebraciones que el pasado año quedaron suspendidas con motivo de la declaración del estado de alarma.

Así, todas las personas interesadas en donar sangre en Ingenio podrán hacerlo entre el 1 y el 26 de marzo en la sede de la Agrupación Folklórica Las Majoreras, situada en la plaza del mismo nombre, de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:30 horas.

Para ello deberán pedir cita previa llamando al 012 o al 928 301 012 (opción 8) de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas o cumplimentando el formulario de cita previa publicado en la web efectodonacion.com. Antes de ir a donar es recomendable revisar la información publicada en esta misma página web en las pestañas de Información y Protocolo, para familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas.

REQUISITOS PARA LA DONACIÓN

Por su parte, los requisitos básicos para donar sangre son presentar un buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kg y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.

Además, en las circunstancias actuales es preciso cumplir algunos requisitos adicionales como son: no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado/a o haber estado en contacto con personas afectadas por la COVID-19 y no haber viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días.