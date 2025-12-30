Identificada una nueva especie endémica en Canarias, la mosca de flores 'Eumerus macarius'

Eumerus macarius, nueva especie endémica descubierta en La Palma - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Museos de Tenerife ha anunciado este martes la identificación de una nueva especie endémica para la ciencia en Canarias, un hito científico que ha sido posible gracias a un estudio que combina análisis morfológicos y genéticos sobre un grupo de moscas polinizadoras del género 'Eumerus', realizado por un equipo de investigadores liderado por el doctor Pablo Aguado-Aranda.

Bautizada como 'Eumerus macarius', la especie es única de la isla de La Palma, lo que pone de manifiesto la extraordinaria singularidad biológica del archipiélago.

El consejero insular de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, asegura en una nota que el descubrimiento de 'Eumerus macarius' representa una contribución fundamental para entender y preservar la rica biodiversidad de Canarias.

"Este tipo de investigaciones no solo amplían nuestro conocimiento científico, sino que refuerzan el papel de los museos como centros vivos de investigación, conservación y difusión del patrimonio natural y cultural de nuestra tierra", destaca.

Para lograr este descubrimiento, los científicos utilizaron ejemplares conservados en la colección entomológica del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife para compararlos con los nuevos hallazgos.

Este estudio ha permitido a investigadores del CIBIO (Centro Iberoamericano de la Biodiversidad) desvelar los secretos de las moscas 'Eumerus'.

"Esta investigación tiene un valor incalculable para la ciencia canaria y la conservación de nuestro entorno. Al identificar correctamente qué especies tenemos y dónde viven, podemos protegerlas mejor. Además, el estudio alerta de que todas las especies endémicas de este grupo se encuentran en alguna categoría de amenaza. Por tanto, trabajos como este no solo satisfacen nuestra curiosidad científica, sino que son la herramienta básica para gestionar y cuidar el frágil equilibrio de los ecosistemas canarios frente a retos como la destrucción del hábitat o el cambio climático", afirma José Carlos Acha.