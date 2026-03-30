Ingenieros agrónomos aclaran que no hay riesgo de salud por el uso de agua regenerada en la agricultura

Planta de aguas regeneradas - COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegación en Tenerife del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias ha mandado este lunes un mensaje de "tranquilidad y responsabilidad" y defendido que aunque haya determinados microorganismos en el agua regenerada, "en ningún caso" representan un "riesgo directo" para la seguridad de los alimentos ni para la salud de los consumidores.

El colectivo responde así en una nota a un estudio, con participación de la Universidad de La Laguna, que advierte de la presencia de bacterias multirresistentes a antibióticos y de otros patógenos emergentes en aguas regeneradas destinadas al campo.

Así, señala que el uso de aguas regeneradas en agricultura está regulado por la normativa europea vigente, que establece "estrictos" criterios de calidad y control y el propio estudio reconoce que los parámetros exigidos, como los niveles de 'Escherichia coli', cumplen dentro de los límites establecidos.

Asimismo, el trabajo científico apunta a la necesidad de seguir avanzando en la mejora de los sistemas de control y gestión del agua, especialmente en aspectos como el almacenamiento y la monitorización, cuestiones que forman parte de la mejora continua del sistema y no de una situación de "inseguridad generalizada", apunta el Colegio.

Los ingenieros agrónomos apuntan que el uso de agua regenerada es una herramienta "esencial" para garantizar la sostenibilidad hídrica en territorios con escasez de recursos como Canarias y los agricultores y técnicos aplican protocolos de seguridad y buenas prácticas que minimizan cualquier riesgo.

"La problemática de la resistencia a antibióticos es un desafío global, cuyo origen principal se encuentra en ámbitos como el uso sanitario y urbano, no en la actividad agrícola", exponen.

Por ello, el Colegio reitera su compromiso con una agricultura "segura, sostenible y basada en el conocimiento científico", y considera "fundamental" que la comunicación de este tipo de estudios se realice con el debido rigor, evitando generar "alarmas injustificadas" que puedan afectar a la confianza en el sector agrario.

"Apoyamos todas aquellas iniciativas orientadas a mejorar la monitorización y gestión del agua regenerada, siempre desde un enfoque técnico, proporcional y basado en evidencia", destacan.