Inician la tramitación para construir la central hidroeléctrica de bombeo de Güímar (Tenerife)

Archivo - Extracción De Áridos En Güímar - CEDIDA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España ya ha dado inicio a la tramitación del proyecto de construcción de la central hidroeléctrica de bombeo en Güímar, en Tenerife, según ha avanzado este jueves el Gobierno estatal, a través del Ministerio de Política Territorial, a los medios.

La Central, con la que el Estado prevé un esfuerzo inversor de 1.000 millones de euros, busca "incrementar" la penetración de la generación renovable en las islas, reduciendo la generación térmica convencional, las emisiones de CO2, la factura eléctrica, y aumentando, por otro lado, la seguridad de suministro en el archiélago.

Con una esperanza de vida superior a los 75 años, proporcionará un ahorro de 200 millones por ejercicio.

Según concreta el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el proyecto espera recuperar un espacio degradado --afectado por las extracciones ilegales de áridos que se produjeron en el pasado-- y tener un salto de agua semejante al de Gorona del Viento, en el Hierro, o Chira Soria, en Gran Canaria, con más de 200 MW.

"Esperemos que el Gobierno canario haga pronto las declaraciones de impacto ambiental y que las obras puedan comenzar en 2027", ha avanzado Torres sobre la que ha sido "una demanda peleada" por otros gobiernos regionales, entre ellos el que el mismo presidió, que "apostó claramente por esta central, que ya es una realidad".