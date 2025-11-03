Inparsa (Beatriz Hoteles) presenta una queja al CGPJ por la entrega de la propiedad de los hoteles a Blantyre Capital

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Inparsa, propietaria de la cadena Beatriz Hoteles en Lanzarote, ha presentado una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la actuación del Juzgado de lo Mercantil nº3 de Las Palmas de Gran Canaria --responsable de la homologación del plan de reestructuración promovido por Blantyre Capital (Meru)--, por la entrega de la propiedad de los hoteles a dicho fondo.

En un comunicado, la empresa familiar canaria ha indicado que la resolución judicial supuso el cambio de propiedad de la compañía, valorando sus participaciones sociales en 12 millones de euros "en lugar de su valoración real de más de 73 millones de euros, ya que los activos hoteleros de la compañía están tasados actualmente en unos 127 millones de euros, frente a una tasación, incompleta y obsoleta ya que fue realizada en enero de 2024, que valoraba los activos en 66 millones".

Todo ello, agregó Inparsa, "a pesar de su solvencia acreditada, su trayectoria de crecimiento y la financiación aprobada que garantizaba el pago íntegro de su deuda".

La empresa canaria ha entendido que el proceso sufrió una "dilación indebida" de un año y que el juez "contradijo su propia resolución previa", "ignoró pruebas financieras esenciales" y "dictó sentencia sin competencia plena".

En este sentido, Inparsa ha incidido en el comunicado que se ha causado "un perjuicio patrimonial millonario y se ha vulnerado derechos constitucionales fundamentales, como el de propiedad y tutela judicial efectiva".

De igual modo, ha comentado que el mismo juez que en 2024 rechazó el plan de Blantyre por "inexistencia de insolvencia" lo aprobó un año después, "sin cambios en los hechos ni en las condiciones financieras" y contradiciendo un fallo previo del Juzgado de lo Mercantil nº2, que en 2024 había rechazado ese mismo plan al considerar que no existía insolvencia ni riesgo de ella.

"En su primera resolución --continuó--, el magistrado concluyó que Inparsa no era insolvente y que el fondo se amparaba en un cambio de control técnico sin fundamento. Sin embargo, en septiembre de 2025, el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Las Palmas dictó sentencia homologando el plan de Blantyre Capital, otorgándole el 70% del capital de Inparsa".

Finamente, la compañía ha hecho especial hincapié en que no era insolvente y contaba con financiación aprobada y acreditada para pagar su deuda; que presentó una oferta de repago a los acreedores por el 100% de la deuda exigible sin quitas ni esperas; y que existía una apelación pendiente sobre el mismo plan en otro juzgado.

También indicó que se había archivado el nombramiento del experto independiente; y que el vencimiento anticipado alegado por Blantyre seguía en fase de resolución judicial.