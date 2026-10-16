Interceptado un cayuco con 77 migrantes a bordo en aguas al sur de El Hierro

Cayuco llegado a la isla de El Hierro con 77 personas migrantes - SALVAMENTO MARÍTIMO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un cayuco con 77 personas migrantes de origen subsahariano a bordo, entre ellas cinco mujeres, ha llegado en la mañana de este viernes el puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro.

La embarcación fue localizada a menos dos millas náuticas de la isla y a su encuentro partió la Salvamar Navia, de Salvamento Marítimo, que la acompañó hasta su entrada a muelle en condiciones de seguridad.

Las personas migrantes fueron atendidas por el habitual dispositivo sanitario conformado por efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Cruz Roja.