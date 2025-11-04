Interceptan un cayuco con 112 migrantes en aguas de El Hierro

Archivo - Migrantes bajan de un cayuco en el puerto de La Restinga - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 4 (EUROPA PRESS)

Un cayuco con 112 migrantes de origen subsahariano a bordo --103 varones y nueve mujeres-- ha llegado en la mañana de este martes al puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, informan fuentes de Salvamento Marítimo a Europa Press.

La embarcación fue localizada a unas siete millas al sur de la isla por el radar de la Guardia Civil y a su encuentro partió la Salvamar Dipha, que la acompañó hasta su entrada al muelle en condiciones de seguridad.

Los migrantes han sido atendidos a pie de muelle por efectivos de Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Cruz Roja.