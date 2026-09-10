Intervienen un caimán debajo de un turismo en el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria

Caimán intervenido por la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria - POLICÍA LOCAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Nocturna Especial de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha intervenido en la noche de este miércoles un caimán bajo un turismo en la calle Faro, en el barrio de La Isleta.

La intervención se ha producido después de que el 112 Canarias recibiera una alerta informando de la localización de un caimán de un metro de longitud bajo un turismo en la citada calle, según ha informado la Policía Local en nota de prensa.

Seguidamente el cuerpo policial se coordinó con agentes del SEPRONA de la Guardia Civil para su inmovilización y control seguro.