Investigan a dos mujeres por estafar con ritos espirituales a personas de "extrema vulnerabilidad" en Gran Canaria

La Guardia Civil del Puesto Principal de Vecindario, en Gran Canaria, ha desarticulado una presunta trama criminal, liderada por dos mujeres, que se dedicaban a la estafa, apropiación indebida, coacciones y lesiones, operando como servicios de espiritismo y santería.

Los agentes comenzaron la investigación en el mes de agosto, pudiendo comprobar el modus operandi de dos mujeres que se aprovechaban de la "extrema vulnerabilidad" de sus víctimas, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

En concreto, una de las víctimas sufría porque un familiar tenía una depresión y desesperada por la situación anímica del mismo, tras el fallecimiento de un allegado, contactó a través de una red social con un perfil que ofrecía sanaciones espirituales.

Desde el primer momento, las presuntas autoras desplegaron una estrategia de presión psicológica "brutal", afirmando que al marido de la víctima le quedaban "tres días de vida" y que otros familiares "sufrirían muertes y enfermedades inminentes", desencadenando un "clima de terror" que les permitió exigir un primer pago en efectivo de 5.800 euros.

En el trabajo de reconstrucción de la escalada de la estafa, los agentes lograron documentar cómo las agresoras, valiéndose de la sumisión y el pánico de la víctima, la convencieron para entregar una gran cantidad de joyas familiares con la excusa de un ritual de "sacrificio". El valor de estas joyas fue tasado en unos 30.000 euros.

Posteriormente, los agentes comprobaron a través del análisis de conversaciones de WhatsApp, audios, redes sociales y movimientos bancarios, pruebas "irrefutables del engaño". En concreto, una de las "más contundentes" fue el descubrimiento de que las presuntas estafadoras exhibían las joyas robadas en vídeos en directo en su cuenta de redes sociales, donde fueron reconocidas por la víctima.

La Guardia Civil indica que, además del perjuicio económico, que asciende a un total de 60.800 euros entre dinero y joyas, la investigación ha sacado a la luz "prácticas extremadamente abusivas", ya que las víctimas fueron sometidas a rituales que implicaban realizarles cortes en la espalda, acto por el que se les cobró 6.500 euros y que ha sido calificado como un presunto delito leve de lesiones.

En este sentido, los agentes han contado con la colaboración de expertos en religiones, como la Yoruba y el Palo Mayombe, que en sus declaraciones "confirmaron que predecir la muerte es imposible", si bien es una "técnica habitual de estafadores", así como apuntaron que los precios exigidos "eran desorbitados" y que el "sacrificio de joyas de oro o plata es una práctica inexistente" en sus religiones.

Finalmente la labor de identificación a través de bases de datos policiales y gestiones con entidades bancarias y telefónicas ha permitido a los agentes la plena identificación de las dos presuntas autoras, que compartían domicilio y cuentas bancarias.

La Guardia Civil de Vecindario ha dado por concluida esta operación, procediendo a la investigación formal de las dos mujeres como presuntas autoras de delitos de estafa, apropiación indebida, coacciones y lesiones, mientaras que las diligencias han sido entregadas al juzgado de guardia de San Batolomé de Tirajana.