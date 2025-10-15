El IPC se mantiene en Canarias en el 2,2% en septiembre

Archivo - Un puesto de tomates en un mercadillo al aire libre - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Canarias se mantuvo en el 2,2% en septiembre en tasa interanual, en línea con el dato del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de septiembre los precios encadenan cuatro meses de subidas en Canarias. En términos mensuales, la inflación en el archipiélago ha disminuido un 0,7%, mientras que en lo que va de año a subida ha sido del 1,1%.

En Canarias, donde más subieron los precios respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 5,5% más que en septiembre de 2024 (+0,1 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y hoteles, un 4,6% más (+0,7 puntos); otros bienes y servicios, un 3,1% más (+0 puntos) y bebidas alcohólicas y tabaco, un 2,7% más (+0,4 puntos).

En el lado contrario, donde más moderada fueron las subidas fue en ocio y cultura, un 0,2% (-0,2 puntos respecto a la tasa del mes precedente); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 0,5% (+0,3 puntos); transporte, un 0,6% (-0,2 puntos) y comunicaciones, un 0,8% (+0 puntos)

A nivel nacional, el IPC bajó un -0,3% en septiembre en relación al mes anterior y elevó 0,3 puntos su tasa interanual, hasta el 3%.

Al finalizar septiembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,5%), Comunitat Valenciana (3,4%) y Baleares (3,3%). En el lado contrario se situaron Canarias (2,2%), Murcia (2,4%) y Catalunya(2,6%).

Contenido multimedia:

Gráficos de IPC

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106