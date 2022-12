Isabel Rodríguez alaba ante la Fecam la "tarea permanente" de los alcaldes para impulsar el desarrollo de España

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno central, Isabel Rodríguez, ha reconocido este jueves la "tarea permanente de los alcaldes los 365 días del año y su compromiso con el desarrollo de este país".

Isabel Rodríguez, que ha clausurado la asamblea general de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), que cumple 35 años y se ha reunido en La Palma, ha felicitado de forma especial a los alcaldes canarios por reunirse en la isla mostrando su solidaridad.

"Durante los meses eternos que duró la erupción del volcán, los palmeros y las palmeras nos dieron un ejemplo de coraje, serenidad y resiliencia y se ganaron el afecto y la admiración de todos. Un espíritu de superación que generó una ola de solidaridad en toda España, que todavía pervive", indicó.

"La respuesta a la emergencia tenía que ser, ante todo, solidaria", ha asegurado la ministra, haciendo balance de muchos días de lava y ceniza, con más de 9.000 seísmos, casi 400 hectáreas de cultivo arrasadas, más de 70 kilómetros de carreteras sepultadas y muchas personas evacuadas de sus casas.

"El Gobierno tenía que actuar, como lo hizo, desplegando la Unidad Militar de Emergencias desde el primer día de la erupción, con todos los medios científicos y técnicos a nuestro alcance", ha señalado.

El Gobierno también autorizó en tiempo récord la declaración de zona gravemente afectada, mediante un Real Decreto adoptado apenas 10 días después de la erupción (el 28 de septiembre).

Al amparo de esta normativa, se movilizó un volumen considerable de ayudas.

En esa línea, ha comentado que el balance de la Oficina del Defensor del Pueblo, a 31 de octubre de 2022, recoge más de 577 millones de euros en ayudas a los beneficiarios, de todas las administraciones implicadas.

La ministra entiende la desolación de quienes lo han perdido todo en el último año: "Habrá un antes y un después en sus vidas, eso es innegable, y las indemnizaciones económicas no pueden borrar todo lo que se vivió. También es un innegable que se ha llevado a cabo un esfuerzo importante, por parte del Gobierno, y del resto de administraciones implicadas".

UNIDAD Y EFICACIA

Isabel Rodríguez ha agradecido el esfuerzo desplegado por todas las administraciones públicas en La Palma y ha recordado tanbién que una de las primeras medidas adoptadas fue la creación de la comisión mixta con representantes de todas las administraciones implicadas en la reconstrucción.

"Decidimos entonces dar la mano a los palmeros y palmeras, y no la vamos a soltar hasta que La Palma esté plenamente reconstruida. La experiencia nos dice que los mayores avances en nuestro país se han producido bajo el signo del acuerdo", ha recalcado en una nota remitida por el ministerio.

Es la cuarta visita de la ministra a La Palma en algo más de un año, en las que ha conocido las distintas fases de respuesta a la emergencia y ayuda a la reconstrucción y este mismo jueves ha firmado dos convenios con el presidente del Cabildo, Mariano Hernández, y con la alcaldesa de Los Llanos, Noelia García, para recuperar infraestructuras dañadas.

Son convenios que se suman a los firmados en julio con los ayuntamientos de Tazacorte y El Paso para la reparación de infraestructuras de la red viaria, carreteras, senderos o vías urbanas y también para el suministro de agua potable y recuperación de edificios de uso público.

El Gobierno de España, que financia hasta el 50% del coste de estas obras, ha aportado ya 38,5 millones de euros.

"Hemos acelerado además los trámites de las ayudas, logrando reducir a un tercio los tiempos anteriores de tramitación de las ayudas", ha remarcado.

COMPROMISO CON EL MUNICIPALISMO

Isabel Rodríguez ha asegurado también que el esfuerzo por acelerar los tiempos de tramitación forma parte del compromiso del Gobierno con el municipalismo.

"Es la administración que no puede decirle a un vecino eso no es de mi competencia, aunque verdaderamente no lo sea. A los ayuntamientos les toca colaborar para atender todas las urgencias del presente y, al mismo tiempo, buscar mejorar la vida de sus vecinos. El Gobierno tiene la responsabilidad de apoyarles en este empeño", ha indicado.

La ministra se ha referido también al acercamiento que la Administración General del Estado está haciendo a los municipios, incluidos los más pequeños, aprovechando la atención de las delegaciones del Gobierno y los fondos de recuperación, "una oportunidad para que todos los ciudadanos accedan al certificado digital y así facilitar la vida a todos vivan donde vivan, con un ahorro importante en desplazamientos y en gasto económico".

Isabel Rodríguez ha recordado que el mismo edificio desde donde habla, el Museo Arqueológico Benahoarita, acogió la XVI Conferencia de Presidentes, símbolo del compromiso de las instituciones públicas con la ciudadanía palmera: "De aquí surgió la Declaración de La Palma, que apelaba a la unidad de todos".

Ese, ha dicho, "es el mejor ejemplo que nos inspira La Palma, el valor de sumar esfuerzos, el valor de la cooperación entre administraciones, porque todos juntos gestionamos mejor".

La ministra ha defendido la cogobernanza, al tiempo que ha reiterado su felicitación a los alcaldes canarios por reunirse en La Palma, "subrayando una vez más la solidaridad de los ayuntamientos de Canarias con La Palma".