La isla de Tenerife actualiza su mapa de riesgos de inundación e identifica 27 áreas potencialmente afectadas

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), actualizará el diagnóstico de los riesgos de inundación de la isla con la revisión de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI), correspondientes al tercer ciclo de planificación, para el periodo 2027-2033, correspondiente a la tramitación del Plan de Gestión de Riesgos de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de la isla.

Estos trabajos, que serán sometidos a consulta pública durante 3 meses tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), han permitido ampliar a 27 las Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI), distribuidas en 30 subtramos, abarcando 16 municipios y con una longitud conjunta de 101,15 kilómetros de cauces, según ha informado el institución en una nota.

La documentación permitiría determinar las zonas de Tenerife en las que existe un riesgo potencial significativo de inundación y delimitar cartográficamente la peligrosidad y las posibles consecuencias para distintos escenarios de probabilidad.

Estos trabajos, puntualiza el Cabildo, constituyen una fase previa a la elaboración del futuro Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI), previsto en la normativa relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación (Directiva 2007/60/CE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 octubre de 2007).

Asimismo, la normativa pone el foco en la planificación frente inundaciones como un proceso que debe revisarse y actualizarse cada 6 años --con hitos y documentos cada 2 años-- para reducir sus consecuencias negativas sobre la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica.

TECNOLOGÍA EMPLEADA

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha explicado que los trabajos que sometemos a consulta pública son "un gran avance" en el diagnóstico de los potenciales riesgos de inundación, permitiendo reaccionar frente a estos eventos con "mayor celeridad y eficacia", ya que entre otros resultados se publican mapas que identifican las zonas que resultarían inundadas en distintos escenarios de probabilidad.

"Estos trabajos se suman a los esfuerzos preventivos realizados por el Cabildo de Tenerife frente a otros riesgos para la ciudadanía como el volcánico o el de incendios forestales", ha agregado.

El nuevo ciclo de planificación supondría un avance en el conocimiento de los riesgos de inundación gracias al empleo de tecnologías de alta precisión. Entre ellas destacan los levantamientos mediante drones y tecnología LiDAR, que permiten obtener modelos digitales del terreno con mayor resolución y reducir las incertidumbres de los modelos convencionales.

A estos trabajos se suma la realización de modelizaciones hidrológicas e hidráulicas bidimensionales mediante el modelo IBER, que permiten analizar el comportamiento del agua y representar las zonas potencialmente afectadas por inundaciones en diferentes escenarios.

En concreto, se han estudiado escenarios asociados a periodos de retorno de 10,100 y 500 años, lo que permitiría disponer de una visión más precisa de la evolución y alcance potencial de las avenidas.

ZONAS IDENTIFICADAS

Las 27 ARPSI identificadas y distribuidas en 30 subtramos son las siguientes:

01.-Barranco del Bufadero (Santa Cruz de Tenerife), 1,19 km.

02.- Barranco de Santos (Santa Cruz de Tenerife), 1,38 km.

03.- Barranco de Santos-Barranco de Macario (Santa Cruz de Tenerife-La Laguna), 8,36 km.

04.- Barranco del Hierro (Santa Cruz de Tenerife), 3,70 km.

05.- Barranco de Santos-La Carnicería (La Laguna), 4,88 km.

06.- Barranco de Santos-Valle Vinagre-Valle Colino (La Laguna), 1,83 km.

07.- Barranco de Santos-Cha Marta-Barranco de Atalaya (La Laguna), 8,66 km.

08.- Barranco de San Felipe (Puerto de la Cruz, La Orotava y Los Realejos), 5,02 km.

09.- Barranco de San Juan (Guía de Isora), 1,32 km.

10.- Barranco del Infierno (Adeje), 2,8 km.

11.- Barranco de Torviscas (Adeje), 5,25 km.

12.- Barranco del Muerto (Santa Cruz de Tenerife-La Laguna), 4,87 km.

13.- Barranco Agua de Dios (Tegueste), 4,01 km.

14.- Barranco Lomo de los Pastores (Puerto de la Cruz-La Orotava), 4,26 km.

15.- Barranco Martiánez (La Orotava), 12,41 km.

16.- Barranco Palo Blanco (Los Realejos),4,96 km.

17.- Barranco La Herrera (La Guancha), 2,33 km.

18.- Barranco del Preceptor (Icod de los Vinos), 3,77 km.

19.- Barranco La Hoya (Garachico), 0,50 km.

20.- Barranco de Blas (Los Silos), 0,65 km.

21.- Barranco Archipenque (Santiago del Teide), 0,84 km.

22.- Barranco de Guía (Guía de Isora), 1,19 km.

23.- Barranco La Carnada (Arona), 1,49 km.

24.- Barranco de Aquilino (Arona), 2,75 km.

25.- Barranco Los Mogotes y Las Arenitas (Arona), 2,28 km.

26.- Barranco Cha Joaquina (Granadilla de Abona), 2,82 km.

27.- Barranco de la Barca (Granadilla de Abona), 1,78 km.

28.- Barranco de Castro Nuevo (Granadilla de Abona), 0,99 km.

29.- Barranco Los Guirres (Candelaria), 1,50 km.

30.- Barranco de Almeyda (Santa Cruz de Tenerife), 3,36 km