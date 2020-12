Javier Guillén: "Nuestro gran sueño es terminar La Vuelta en Canarias"

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director de la Vuelta Ciclista a España, Javier Guillén, confesó este martes que el "gran sueño" de la carrera es "terminar en las Islas Canarias", un proyecto que ve "posible", aunque necesita "tiempo" y el estar "muy seguros" de que se puede llevar a cabo.

"Queremos llevar La Vuelta a Canarias y que termine allí, pero todavía no estamos en esa fase porque hay varias ecuaciones que hay que cumplir. Nuestro gran sueño es terminar allí", expresó Guillén durante su participación en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Repsol, Loterías y Apuestas del Estado, Liberbank y DAZN.

El directivo dejó claro que si van a este emplazamiento debe ser para "ir por los menos a dos islas" y que el Teide "forme parte".

"Estamos trabajando con el Gobierno canario para ver opciones, pero no es un proyecto fácil y logísticamente es complicado, aunque es posible. Necesitamos tiempo y estar muy seguros de que lo podemos hacer, por lo que cuando lo anunciemos debemos tener tiempo y para hacerse en tres o cuatro años", admitió.

Además, Guillén recalcó que la de 2021 debe ser una "Vuelta diferente", aunque no desveló nada de su recorrido, salvo la "salida 'divina'" confirmada desde la Catedral de Burgos. "Vamos a salir de su portal, con una crono individual de 8 kilómetros eminentemente urbana para aprovechar todos los recursos monumentales de la ciudad", confirmó.

"La de 2020 ha sido norteña y ahora toca cambiar el perfil y llevarla a territorios donde no hemos estado mucho, pero no va a perder su identidad", agregó el director de la 'grande', que no sabe si acabarán en Santiago de Compostela, aunque no olvida que "es año Xacobeo".

Y es que Guillén recordó que la carrera "siempre tiene la vocación de acabar en Madrid". "Si no tuviéramos que acabar allí tiene que ser por un hecho absolutamente relevante, además de que Madrid lo autorice", remarcó.

El director general de Unipublic, que cree que la presentación de la edición 2021 será "a finales de enero", sin descartar "febrero", también indicó que "la idea es volver a los Países Bajos cuanto antes y volver a Utrecht porque quiere cumplir el reto ser la primera ciudad en acoger la salida de las tres 'grandes'", después de que se cancelase la salida prevista en esa ciudad y las tres primeras etapas previstas por el país para esta pasada edición por las restricciones por el coronavirus.

"Son las autoridades las que tienen que decidir y nos hemos dado unos plazos, pero la salida allí no tiene por qué ser en el 2022, aunque sí queremos que sea lo antes posible", apuntó Guillén, que igualmente explicó que quieren volver al Tourmalet, después de que este año no pudiesen ir finalmente en lo que iba a ser "el gran día" en la carrera, aunque aclaró que no será en 2021. "Teníamos la autorización, pero al Giro no se le permitió el paso por Francia y a nosotros tampoco. Tuvimos capacidad de reacción", aseveró.

Finalmente, no cree que el aplazamiento de los Juegos de Tokio les vaya a "condicionar demasiado" la participación. "Si se hubiesen celebrado en sus fechas normales sabíamos que íbamos a tener una buena participación", reconoció. Sí que espera a Alejandro Valverde (Movistar Team), "un santo y seña y un referente". "Irradia ilusión y quiere a La Vuelta, hace país a través de La Vuelta", sentenció.

