Jonathan Domínguez da por "encaminado" el pacto PSOE-CC en La Laguna y lo desvincula de su llegada al Gobierno canario

El exportavoz municipal dice que su partido está "dispuesto" a suscribir un pacto en defensa del interés general de la ciudad



SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exportavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de La Laguna y nuevo viceconsejero de Comunicación del Gobierno de Canarias, Jonathan Domínguez, ha dicho este martes que el pacto de Gobierno entre PSOE y CC en el consistorio está "encaminado" con el fin de dar una "estabilidad moderada" al municipio.

En una entrevista concedida a 'Radio Nacional de España' y recogida por Europa Press ha desvinculado el futuro acuerdo de su marcha del Ayuntamiento dado que el PSOE no ha puesto "ninguna condición" para cogobernar y son los "primeros sorprendidos" de que haya dado el salto al Ejecutivo.

Ha asumido, no obstante, que se va a "asociar" su marcha con el pacto "pero no está relacionada directamente" dado que tras las elecciones del pasado 28 de mayo había decidido continuar en el Ayuntamiento porque era su "deber y obligación" representar al partido en la oposición tras haber sido el candidato a la Alcaldía.

De hecho, ha indicado que a raíz de los resultados electorales, entendieron que se volvería a suscribir un 'pacto de izquierdas' en la ciudad pese a que no fue "lo mejor" para los ciudadanos y ahora se abre la puerta a la firma de "acuerdos amplios y fuertes" para los intereses generales de los ciudadanos.

En esa línea ha apuntado que en julio, dado que el PSOE había decidido gobernar en minoría, ofrecieron un posible acuerdo para dar estabilidad a la ciudad y el PSOE lo vio con buenos ojos pero la convocatoria de las Elecciones Generales paralizó las negociaciones.

Domínguez ha indicado que su partido está "dispuesto" a dar el paso de formar parte del Gobierno municipal y en su caso concreto asume las directrices de la formación de firmar el acuerdo "que mejor sea para los intereses de los laguneros".

En todo caso ha precisado que "salir hoy no significa que no pueda volver" pues va a seguir 'haciendo política' desde La Laguna pero no oculta que cierra una etapa tras 16 años en el Ayuntamiento en el que ha pasado "por todas las escalas".

"No me da mucha pena, ya goberné", ha apuntado, si bien entiende que en política todo es "cíclico" y que se trata de etapas que "enriquecen" desde el punto de vista personal.

Por ello ha apuntado que encara su nueva responsabilidad en el Gobierno de Canarias con "muchísima ilusión y muchas ganas". "Me lo tomo a la tremenda, quiero aprender y formarme, me toca ponerme con los codos", ha indicado en refencia a los pliegos, normativas y procedimientos propios de su cargo.

CRITICA EL "SECTARISMO" DE DRAGO CANARIAS Y UNIDAS SE PUEDE

Sobre las críticas de Drago Canarias y Unidas se Puede al futuro pacto PSOE-CC ha cuestionado su "sectarismo" dado que La Laguna es un municipio "muy plural" y "todos son igual de ciudadanos" aunque no tengan la misma ideología que ellos.

Domínguez ha criticado la "visión sectaria e ideológica" de ambas formaciones y ha tildado de "normal" que el PSOE se abra a un pacto con su formación para evitar un Gobierno "que no sea sectario", hasta el punto de que cree "el propio lenguaje de la izquierda más izquierda" es el que ha llevado al PSOE a desmarcarse de ese pacto.

Ha apuntado que le da "mucha pena" la situación porque las fuerzas a la izquierda del PSOE "han perdido votos y concejales" y tienen el "gran error de quedarse aislados", subrayando que cuando una persona llega a un Ayuntamiento como concejal debe ser un "gestor" y "trabajar por los ciudadanos", no cambiar las leyes y uno de los problemas del mandato pasado era el sesgo ideológico que provocaba que las medidas no llegaban a toda la ciudadanía".