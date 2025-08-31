Un joven en estado crítico tras caer desde una tercera planta en un complejo hotelero de Pájara (Fuerteventura)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), del 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 31 (EUROPA PRESS)

Un joven de 19 años se encuentra en estado crítico tras caer sobre las 02.00 horas de este domingo desde una tercera planta en un complejo hotelero de Pájara (Fuerteventura) por causas que se desconocen por el momento.

Así lo ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, que añade que el Servicio de Urgencias Canario (SUC) se desplazó al lugar y asistió al chico de politraumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital General de Fuerteventura.

Por su parte, la Policía Local y la Guardia Civil se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.