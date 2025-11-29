Juan Pablo II y la plaza La Feria, en Las Palmas de Gran Canaria, estrenan este fin de semana sus encendidos de Navidad

Archivo - Christmas - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / ANANDABGD - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parque Juan Pablo II y la plaza de La Feria, en Las Palmas de Gran Canaria, estrenarán este fin de semana sus encendidos de 'Sueña la Navidad', después de que durante la semana la plaza de Lomo Blanco, Lomo Los Frailes y Altavista hayan dado el pistoletazo de salida a los alumbrados navideños de la capital grancanaria.

Durante el fin de semana, en concreto este sábado, 29 de noviembre, el parque Juan Pablo II encenderá sus luces a las 19.00 horas, mientras que un día más tarde, a la misma hora, le tocará el turno a la plaza de La Feria, según ha informado el ayuntamiento capitalino en nota de prensa.

Además estos enclaves serán escenarios que acogerán actividades de distinto calado y será el próximo 4 de diciembre cuando se encenderá Las Palmas de Gran Canaria al completo, con la inauguración del encendido de la plaza Santa Ana con un gran espectáculo y el estreno del recinto del parque Santa Catalina, donde habrá un mercado navideño, una pista de patinaje y una feria de atracciones. El programa detallado se puede descargar en la página web lpacultura.com.

En 2025, la Navidad en Las Palmas de Gran Canaria brillará con más de cuatro millones de luces led que alumbrarán distintos rincones y espacios emblemáticos de la ciudad.