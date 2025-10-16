JUCIL reclama una unidad marítima de la Guardia Civil en Lanzarote, táser y vehículos 4x4 en la provincia de Las Palmas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador regional de Canarias y secretario jurídico provincial de JUCIL, Sergio Correa, ha reclamado una unidad del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Lanzarote, así como pistolas táser o vehículos 4x4 para el cuerpo en la provincia de Las Palmas.

Estas peticiones se suman a la equiparación salarial con las policías autonómicas, implantación del turno 6x6 (similar al que rige actualmente para la Policía Nacional), acceso a la jubilación en condiciones equiparables a otros cuerpos policiales, reconocimiento como profesión de riesgo, así como más medios humanos y materiales para luchar contra la delincuencia, según ha informado JUCIL en nota de prensa.

La asociación ha señalado que estas reivindicaciones forman parte del programa con el que se presenta a las elecciones al consejo, un órgano colegiado en el que participan representantes de las personas que componen la Benemérita y de la Administración General del Estado, y que tiene como fin mejorar tanto las condiciones profesionales de sus integrantes como el funcionamiento del propio instituto armado.

Actualmente el Consejo de la Guardia Civil está compuesto por 30 representantes, de los que seis pertenecen a JUCIL. El coordinador regional de Canarias y secretario jurídico provincial de JUCIL expuso que en la provincia de Las Palmas, "la insularidad, y especialmente la doble insularidad, agravan la falta" de recursos humanos y materiales, lo que hace "más difícil atender un territorio amplio y disperso con plantillas cada vez más reducidas y envejecidas".

Correa ha asegurado que, debido a esta condición insular, los retrasos en la entrega del vestuario oficial son "significativos", ya que deja a los agentes "sin los uniformes y equipos adecuados". Asimismo expuso que las carencias operativas "son profundas", ya que tienen una "grave insuficiencia" de medios de protección frente a la radiación solar (rayos UVA), así como una "inaceptable carencia" de vehículos equipados con mampara de separación para el traslado seguro de personas detenidas.

A ello suma la "ausencia" de pistolas táser y de cámaras de grabación para documentar las actuaciones, además de la "insuficiencia" de vehículos tipo 4x4 en "condiciones óptimas de operatividad".

Por otro parte, señala que la problemática se extiende también a las infraestructuras, ya que las instalaciones policiales son "obsoletas" y "presentan deficiencias" tanto en medidas de seguridad pasiva como en mantenimiento general, además de una "falta de personal" en la mayoría de los puestos territoriales de Seguridad Ciudadana y una "escasez" de programas de formación continua específicos.

Finalmente se considera "insólito e hiriente" la "inexistencia" de una unidad del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en la isla de Lanzarote, donde aseguran que "uno los problemas más significativos" son el narcotráfico y la inmigración irregular por su proximidad a la costa africana.

Por todo ello, Correa insta a la Dirección general de la Guardia Civil y al Ministerio del Interior a que "tengan en cuenta la totalidad" de las reivindicaciones para "reforzar y empoderar" a los guardias civiles de la provincia de Las Palmas, así como para "mejorar la seguridad ciudadana y proteger a la sociedad como se merece".

"La equiparación salarial con las policías autonómicas es una deuda histórica de cualquier gobierno con la Benemérita. Un guardia civil cobra 8.251 euros menos al año que un mosso de escuadra, y 12.000 euros menos que un ertzaina, cuando desempeñamos las mismas funciones. Como tampoco es justo que un guardia civil se jubile seis años más tarde que un policía local o autonómico, además con pérdida de poder adquisitivo", apuntilló.